Хто складає графіки відключень і контролює черги: Укренерго відповіло на гострі питання
- Укренерго не складає графіки відключень світла, а визначає обсяг обмежень електроенергії; обленерго вирішують, як розподілити відключення.
- Графіки відключень залежать від обсягу електроенергії та здатності мереж її передати; через пошкодження енергосистеми відключення можуть бути різними в різних регіонах.
Через російські атаки на енергосистему останніми тижнями в Україні щодня запроваджують графіки погодинних відключень світла. Хто їх складає та має контролювати справедливість розподілу між чергами, відповіли в Укренерго.
Хто складає графіки відключень?
Оператор об’єднаної енергосистеми України не займається складання графіків відключень світла для певних будинків, вулиць та навіть населених пунктів, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Таким чином, роль Укренерго як оператора ОЕС полягає у тому, щоб визначити обсяг обмежень електроенергії, необхідний енергетичній системі України у той чи інший конкретний момент часу.
Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме Укренерго визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити,
– повідомили енергетики.
А безпосередньо самі черги відключення світла та як справедливо періоди знеструмлення будуть розподілені між цими чергами, вирішують обленерго у кожному окремому регіоні.
В Укренерго наголосили, що компанія:
- не відключає побутових споживачів, оскільки не є для них безпосереднім постачальником електроенергії;
- не складає графіків відключень у жодному українському регіоні;
- і не вирішує, до якої черги має бути включена та чи інша адреса.
Усі ці функції належать до компетенції обленерго.
Варто знати! Актуальну інформацію щодо відключень світла Укренерго радить шукати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Що впливає на тривалість відключень світла?
Загалом, як розповіли в Укренерго в коментарі 24 Каналу, графіки відключення світла залежать від наявності достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та від здатності мереж цю енергію передати.
Через російські обстріли покривати дефіцит енергії в одних регіонах доводиться за рахунок об’єктів генерації в інших областях.
- Однак українська енергосистема не будувалася з урахуванням такого сценарію.
- Можливості передачі електроенергії від електростанцій до споживачів за сотні кілометрів на сьогодні обмежені.
Тому у підсумку в одних регіонах відключень світла може бути більше, а в тих областях, через які передача електроенергії не відбувається, обмеження споживання менші або взагалі не застосовуються.
Коли відключень стане менше?
У ніч на 25 листопада Росія знову здійснила атаки на Україну, в результаті постраждали енергетичні об'єкти. Це вже шоста атака на енергосистему, і вона була досить серйозною.
Очільник Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що пошкодження значні, проте більшість вже оцінені та усунені. Обладнання відновлено, енергетики працюють цілодобово, організовано максимальну кількість ремонтних бригад.
Тому, за його словами, є сподівання, що покращити ситуацію щодо графіків відключень світла можна буде вже найближчим часом. Для більшості споживачів очікуються комфортніші черги відключень. Водночас у прикордонних та прифронтових містах гарантувати стабільність поки що неможливо.