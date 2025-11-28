Укр Рус
28 листопада, 17:15
Хто складає графіки відключень і контролює черги: Укренерго відповіло на гострі питання

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Укренерго не складає графіки відключень світла, а визначає обсяг обмежень електроенергії; обленерго вирішують, як розподілити відключення.
  • Графіки відключень залежать від обсягу електроенергії та здатності мереж її передати; через пошкодження енергосистеми відключення можуть бути різними в різних регіонах.

Через російські атаки на енергосистему останніми тижнями в Україні щодня запроваджують графіки погодинних відключень світла. Хто їх складає та має контролювати справедливість розподілу між чергами, відповіли в Укренерго.

Хто складає графіки відключень? 

Оператор об’єднаної енергосистеми України не займається складання графіків відключень світла для певних будинків, вулиць та навіть населених пунктів, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Таким чином, роль Укренерго як оператора ОЕС полягає у тому, щоб визначити обсяг обмежень електроенергії, необхідний енергетичній системі України у той чи інший конкретний момент часу.

Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме Укренерго визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити, 
– повідомили енергетики.

А безпосередньо самі черги відключення світла та як справедливо періоди знеструмлення будуть розподілені між цими чергами, вирішують обленерго у кожному окремому регіоні. 

 В Укренерго наголосили, що компанія: 

  • не відключає побутових споживачів, оскільки не є для них безпосереднім постачальником електроенергії;
  • не складає графіків відключень у жодному українському регіоні;
  • і не вирішує, до якої черги має бути включена та чи інша адреса. 

Усі ці функції належать до компетенції обленерго. 

Варто знати! Актуальну інформацію щодо відключень світла Укренерго радить шукати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні. 

Що впливає на тривалість відключень світла? 

Загалом, як розповіли в Укренерго в коментарі 24 Каналу, графіки відключення світла залежать від наявності достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та від здатності мереж цю енергію передати. 

Через російські обстріли покривати дефіцит енергії в одних регіонах доводиться за рахунок об’єктів генерації в інших областях. 

  • Однак українська енергосистема не будувалася з урахуванням такого сценарію.
  • Можливості передачі електроенергії від електростанцій до споживачів за сотні кілометрів на сьогодні обмежені.

Тому у підсумку в одних регіонах відключень світла може бути більше, а в тих областях, через які передача електроенергії не відбувається, обмеження споживання менші або взагалі не застосовуються. 

Коли відключень стане менше? 

  • У ніч на 25 листопада Росія знову здійснила атаки на Україну, в результаті постраждали енергетичні об'єкти. Це вже шоста атака на енергосистему, і вона була досить серйозною.

  • Очільник Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що пошкодження значні, проте більшість вже оцінені та усунені. Обладнання відновлено, енергетики працюють цілодобово, організовано максимальну кількість ремонтних бригад.

  • Тому, за його словами, є сподівання, що покращити ситуацію щодо графіків відключень світла можна буде вже найближчим часом. Для більшості споживачів очікуються комфортніші черги відключень. Водночас у прикордонних та прифронтових містах гарантувати стабільність поки що неможливо. 