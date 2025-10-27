США очікують від трьох країн відмови від енергоносіїв Росії: який план дій

Вашингтон очікує від трьох країн "позбавлення залежності від російських енергоносіїв". Для цього деякі з них уже розробляють плани.

Який план вимагають від країн?

США очікують, що такі країни як Угорщина, Словаччина та Туреччина відмовляться від нафти й газу Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також Блакитне золото України: де зосереджені найбільші запаси

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що держави розроблять план із позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його. Проте нійбільше проблем мають з Угорщиною.

Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв,

– сказав Вітакер.

Він додав, що США готові допомогти Угорщині позбавитись залежності від російських нафти та газу.

Як Трамп тисне на Європу?

Крок Трампа допоможе ЄС назавжди "вигнати" російську нафту з блоку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

У середу Трамп оголосив про нові санкції, спрямовані проти російської компанії "Лукойл" і її державної компанії "Роснафта", що стало першими санкціями США проти Москви з моменту його вступу на посаду.

Це важливий крок. І він змусить європейські країни та компанії, які продовжують імпортувати енергоносії, переглянути ці операції до 21 листопада, коли санкції набудуть чинності,

– розповіла Кімберлі Донован, експертка центру Atlantic Council.

На "Роснафту" та "Лукойл" припадає близько двох третин від 4,4 мільйона барелів сирої нафти, що експортується Росією щодня. Санкції загрожують позбавити половини цих поставок, більш відчутний ефект нові заходи можуть мати на Європу.

"Роснафта" у Європі фактично втратила позиції після того, як Німеччина 2022 року взяла під контроль її дочірні структури. З "Лукойлом" ситуація інша. Компанія Росії володіє:

сотнями автозаправок по ЄС;

великими НПЗ у Румунії та Болгарії;

часткою в 45% нафтопереробного заводу в Нідерландах.

Вона продовжує постачання нафти в Угорщину та Словаччину, які досі залежать від Москви на 86-100% і використовують право на санкційний виняток, наполегливо опираючись тиску ЄС.

Як країни відмовляються від енергоносіїв з Росії?