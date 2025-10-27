США ожидают от трех стран отказа от энергоносителей России: какой план действий

Вашингтон ожидает от трех стран "избавления от зависимости от российских энергоносителей". Для этого некоторые из них уже разрабатывают планы.

Какой план требуют от стран?

США ожидают, что такие страны как Венгрия, Словакия и Турция откажутся от нефти и газа России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что государства разработают план по избавлению зависимости от российских энергоносителей и реализуют его. Однако больше всего проблем имеют с Венгрией.

Вы знаете, Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей,

– сказал Уитакер.

Он добавил, что США готовы помочь Венгрии избавиться от зависимости от российских нефти и газа.

Как Трамп давит на Европу?

Шаг Трампа поможет ЕС навсегда "выгнать" российскую нефть из блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

В среду Трамп объявил о новых санкциях, направленные против российской компании "Лукойл" и ее государственной компании "Роснефть", что стало первыми санкциями США против Москвы с момента его вступления в должность.

Это важный шаг. И он заставит европейские страны и компании, которые продолжают импортировать энергоносители, пересмотреть эти операции до 21 ноября, когда санкции вступят в силу,

– рассказала Кимберли Донован, эксперт центра Atlantic Council.

На "Роснефть" и "Лукойл" приходится около двух третей от 4,4 миллиона баррелей сырой нефти, экспортируемой Россией ежедневно. Санкции грозят лишить половины этих поставок, более ощутимый эффект новые меры могут иметь на Европу.

"Роснефть" в Европе фактически потеряла позиции после того, как Германия в 2022 году взяла под контроль ее дочерние структуры. С "Лукойлом" ситуация другая. Компания России владеет:

сотнями автозаправок по ЕС;

крупными НПЗ в Румынии и Болгарии;

долей в 45% нефтеперерабатывающего завода в Нидерландах.

Она продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию, которые до сих пор зависят от Москвы на 86-100% и используют право на санкционное исключение, упорно сопротивляясь давлению ЕС.

Как страны отказываются от энергоносителей из России?