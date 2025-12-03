Діятимуть спільно: дві країни планують позови проти ЄС через російський газ

Євросоюз попередньо узгодив відмову від російських енергоресурсів до 2027 року, однак дві країни блоку виступають проти. Зокрема, Угорщина планує звернутися до Суду ЄС, щоб оскаржити це рішення.

Що планує Угорщина?

Про це у середу, 3 грудня, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Ми не маємо спонсорувати вбивства українців": як Угорщині позбутися залежності від Росії

Прийняти та реалізувати цей брюссельський наказ для Угорщини неможливо,

– зауважив глава МЗС під час брифінгу.

Політик наголосив, що рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року суперечить установчим документам блоку та по суті є санкційним заходом, який Брюссель замаскував під торгівельну політику.

Сіярто наголосив, що Будапешт офіційно подасть судовий позов до Суду ЄС після остаточного затвердження рішення європейською владою.

Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини додав, що вже обговорював судове оскарження зі своїм словацьким колегою, та, мовляв, Братислава погодилася спільно протидіяти намірам ЄС щодо російського газу.

Варто знати! Угорщина та Словаччина досі значно залежать від постачання газу та нафти з Росії й неодноразово повторювали, що не готові від них відмовлятися, бо це нібито завдасть шкоди їхнім економікам.

Що говорять у Словаччині?

Словаччина також розглядає можливість позову проти рішення ЄС про заборону російських енергоресурсів, пише Reuters. У середу уряд країни розглянув свої юридичні можливості, але поки не розкрив, які конкретні кроки планує.

Раніше Братислава уже заявляла, що проаналізує шляхи юридичного оскарження, але багато чого, мовляв, залежатиме від дій Єврокомісії. Адже Брюссель пообіцяв країні гарантії на випадок можливих дефіцитів чи стрибків цін у процесі відмови від російських енергоресурсів.

Ми маємо достатньо правових підстав, щоб розглянути подання позову. Ми домовилися, що незабаром покажемо, наскільки Європейська комісія виконала свої зобов’язання,

– підкреслив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Важливо! План поетапної відмови ЄС від російських енергоносіїв є законодавчою ініціативою. Відтак, він потребує лише підтримки більшості країн блоку, тому Угорщина та Словаччина не можуть накласти вето на нього.

Що відомо про рішення ЄС щодо енергоносіїв Росії?