ЄС хоче повністю відмовитися від російського газу: яку позицію зайняла Італія

Італія планує повністю відмовитися від російського газу, як і пропонує Євросоюз. Натомість країна веде перемовини зі США, щоб наростити постачання американського скрапленого газу.

Коли Італія хоче відмовитися від російського газу

Італія повністю підтримує прагнення Євросоюзу припинити імпорт російського газу до 2027 року. Про це заявив міністр енергетики країни Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє Канал 24 з посиланням на Reuters.

Дивіться також У ЄС розповіли, скільки заплатили Росії за нафту та газ у 2024 році

За словами міністра, Італія вже не залежить від постачання російського газу. Минулого року країна імпортувала лише незначну його кількість, до того ж її здебільшого реекспортували до Австрії.

Євросоюз цього місяця заявив, що запропонує юридичні заходи для поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року та хоче отримати пропозиції з цього питання від всіх країн блоку.

Італія повністю підтримує ці зусилля,

– запевнив Пікетто-Фратін.

Які альтернативи російському газу розглядає Італія

Замість російського газу Італія хоче збільшити постачання скрапленого природного газу зі США. Під час візиту до Вашингтона у квітні прем’єрка Італії Джорджія Мелоні обговорила з президентом Дональдом Трампом можливе збільшення італійського імпорту СПГ зі США.

Факт того, що ми збільшили потужності з регазифікації, означає, що є простір для закупівель додаткового обсягу СПГ, якщо його ціна буде конкурентною порівняно з газом, що постачається трубопроводами,

– пояснили в Міненергетики.

Втім рішення про збільшення імпорту скрапленого газу з Америки ухвалюватимуть приватні покупці. Пікетто-Фратін наголосив, що такі закупівлі мають здійснюватися лише на основі конкурентних цін і наразі це частина торгів між приватними постачальниками газу, а не державами.

Варто знати! Наразі американський скраплений газ продається в Європі за високими цінами. Зокрема, під час відправки зі США він коштує 10-12 доларів за мегават-годину, а прибуває на береги Європи вже за ціною 36 доларів за мегават-годину.