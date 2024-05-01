Щоб позбавити ресурсів для ведення війни: Шмигаль закликав відмовитися від російського урану

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає інші країни відмовитися від російського урану. Річ у тім, що ця торгівля приносить Росії близько 1 мільярда доларів щорічно.

Відмова від російського урану

Як підкреслив Шмигаль, Україна змогла відмовитися від російського урану, тому закликає інших наслідувати цей приклад. На його думку, необхідно позбавити агресора ресурсів для ведення війни.

Читайте також: Мінус чверть: ціни на какао-боби стрімко впали за 2 дні

Він також нагадав, що Сенат США одноголосно підтримав заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Заборона буде введена через 90 днів після набуття чинності закону.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Дякую сенаторам за важливе рішення. Під час візиту урядової делегації до Вашингтона порушували цю тему з посадовцями та конгресменами.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, практично 25% збагаченого урану, який використовується як паливо для 90 атомних реакторів у країні, постачається з Росії. Ця торгівля приносить Росії близько 1 мільярда доларів щорічно. Варто зазначити, що заміна цих поставок може виявитися викликом і може призвести до підвищення ціни на збагачений уран на приблизно 20%.

Що відомо про заборону