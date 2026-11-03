Відновлення Nord Stream: німецька АдН готує газову змову з Росією

Європейські політики знову заговорили про повернення до дешевих, але токсичних енергоресурсів країни-агресорки. За зачиненими дверима вже готується масштабний план, який може кардинально змінити енергетичну карту Європи та вдарити по інтересах нашої держави.

Що задумали німецькі радикали та кого кличуть на переговори

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) готує на весну 2027 року енергетичний саміт в Абу-Дабі, куди планує запросити представників США та Росії. Головна мета цієї зустрічі – обговорити відновлення роботи скандальних газопроводів Nord Stream та майбутнє управління ними, про що пише Handelsblatt.

Заступник голови фракції АдН у Бундестазі Маркус Фронмаєр відкрито заявляє, що запуск російської труби є нібито ключем до "енергетичного суверенітету" Німеччини. Політик навіть пропонує створити спільну німецько-американську компанію, яка б стала новим оператором газопроводу, посунувши росіян від одноосібного контролю.

Чому це небезпечно для України та Європи

Ініціатива АдН – це не просто розмови про газ, а спроба прорвати санкційну ізоляцію Росії. У своїх нових зовнішньополітичних документах партія прямо вимагає скасувати всі економічні обмеження проти Москви та відновити імпорт енергоносіїв.

Для українців та європейців це означає ризик повернення до газового шантажу, коли Кремль використовував вентиль як зброю. Понад те, німецькі радикали пропонують використовувати фінансову допомогу Україні як інструмент тиску, щоб змусити Київ до невигідних мирних переговорів, та виступають категорично проти нашого вступу до ЄС і НАТО.

Зверніть увагу! Російський представник Кирило Дмитрієв, який зараз бере участь у кулуарних переговорах зі США, раніше вже анонсував подібний тристоронній економічний форум на 2027 рік. Саме він, за словами німецьких депутатів, координує підготовку цього саміту з американською стороною. Нагадаємо, що газопроводи Nord Stream 1 та Nord Stream 2 були пошкоджені вибухами восени 2022 року, що зупинило пряме постачання російського газу до Німеччини дном Балтійського моря. Відтоді Москва не полишає спроб знайти політичних союзників у Європі, щоб реанімувати хоча б одну вцілілу нитку труби та повернути собі втрачені мільярдні прибутки.

До речі, у жовтні Сполучені Штати зафіксували другий за величиною місячний обсяг експорту скрапленого природного газу (СПГ) за всю історію спостережень.