Якщо втрачене або пошкоджене: як відновити пенсійне посвідчення

Пенсіонери, які втратили пенсійне посвідчення, можуть поновити цей документ. Водночас не має значення, чи людина втратила пенсійне посвідчення, чи воно було знищене,

Хто може отримати нове посвідчення

ПФУ може видати нове (відновлене) пенсійне посвідчення як у звичному форматі книжечки, так і в електронному варіанті.

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При цьому, електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення пенсійного посвідчення – має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.

Подати заяву на відновлення посвідчення можуть люди, у яких:

посвідчення стало непридатним (згоріло, постраждало від води, було зіпсоване в інший спосіб);

посвідчення було втрачено;

призначено новий вид пенсії;

змінилися обставини здійснення опіки та піклування.

Які документи потрібні для відновлення пенсійного посвідчення

Зробити це можна, звернувшись до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України, або через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України , або ж за допомогою мобільного застосунку “Пенсійний фонд”.

Для заміни пенсійного посвідчення чи його відновлення необхідно підготувати:

заяву;

паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код (ІПН);

для українців, які відмовилися від присвоєння ІПН, — копія сторінки в паспорті, на якій стоїть відмітка про відмову;

фотографію;

зразок підпису, необхідний для видачі електронного пенсійного посвідчення.

Отримати нове посвідчення можна в сервісному центрі Пенсійного фонду, яке зазначається в заяві.