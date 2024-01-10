Кто может получить новое удостоверение
ПФУ может выдать новое (восстановленное) пенсионное удостоверение как в обычном формате книжечки, так и в электронном варианте.
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При этом электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении Действие, генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения – имеет такую же юридическую силу как и традиционное пенсионное удостоверение.
Подать заявление на восстановление удостоверения могут люди, в которых:
- удостоверение стало непригодным (сгорело, пострадало от воды, было испорчено другим способом);
- удостоверение было утрачено;
- назначен новый вид пенсии;
- изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства.
Какие документы нужны для восстановления пенсионного удостоверения
Для замены пенсионного удостоверения или его восстановления необходимо подготовить :
- заявление;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (ИНН);
- для украинцев, отказавшихся от присвоения ИНН — копия страницы в паспорте, на которой стоит отметка об отказе;
- фотографию;
- образец подписи, необходимый для выдачи электронного пенсионного удостоверения.