Кто может получить новое удостоверение

ПФУ может выдать новое (восстановленное) пенсионное удостоверение как в обычном формате книжечки, так и в электронном варианте.

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При этом электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении Действие, генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения – имеет такую же юридическую силу как и традиционное пенсионное удостоверение.

Подать заявление на восстановление удостоверения могут люди, в которых:

  • удостоверение стало непригодным (сгорело, пострадало от воды, было испорчено другим способом);
  • удостоверение было утрачено;
  • назначен новый вид пенсии;
  • изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства.

Какие документы нужны для восстановления пенсионного удостоверения

Для замены пенсионного удостоверения или его восстановления необходимо подготовить :

  • заявление;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (ИНН);
  • для украинцев, отказавшихся от присвоения ИНН — копия страницы в паспорте, на которой стоит отметка об отказе;
  • фотографию;
  • образец подписи, необходимый для выдачи электронного пенсионного удостоверения.