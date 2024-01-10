Почему не назначили пенсию

В ПФУ объяснили, почему некоторые граждане получают отказ в назначении пенсии, хотя имеют все основания для этого, в частности, достаточный страховой стаж.

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Это было рассмотрено на примере обращения одного из граждан:

Я работаю, достиг 60-летнего возраста и обратился за назначением пенсии в декабре 2023 года. Получил отказ. Не хватило 2 месяцев стажа. Фактически, этот стаж у меня есть, но в Фонд еще не поступила отчетность об уплате страховых взносов за IV квартал. Назначат ли мне пенсию на основании моего заявления, предоставленного в декабре 2023 года, когда такая отчетность поступит?

— говорится в обращении.

Что делать в таком случае

Страховой стаж определяется на основании информации о начислении страховых взносов, которую предоставляют работодатели в ежеквартальных отчетах. Согласно правилам, стаж учитывается за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления на пенсию.

Важно ! Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж учитывается по месяцу, предшествующему месяцу подачи лицом заявления о назначении пенсии.

В случае, когда данные об уплате страховых взносов за необходимый период поступят в Фонд в течение четырех месяцев после обращения за пенсией, назначающий пенсию орган пересмотрит принятое решение.

То есть когда информация об уплаченных страховых взносах поступит в Фонд и подтвердит необходимый страховой стаж, пенсию назначат на основании поданного заявления.

Размер пенсии вырастет

С 1 января 2024 выросла минимальная пенсия, ведь вырос уровень прожиточного минимума. Следовательно, минимальная пенсионная составляет теперь не 2 093 гривен, а 2361 гривны.

Кстати говоря ! Максимальная пенсия тоже вырастет – до 23 610 гривен, ведь эта сумма равна 10 прожиточным минимумам. А средняя пенсия будет составлять до 6 тысяч гривен.

Кроме того, в 2024 году состоится еще и индексация пенсий, как и в прошлом.