Как назначается пенсия по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности определяется в зависимости от степени инвалидности, а именно от назначенной группы. Для получения такой пенсии необходимо иметь определенный минимальный трудовой стаж.

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Необходимый трудовой стаж для получения пенсии по инвалидности, в зависимости от группы инвалидности:

Для лиц I группы инвалидности требуется стаж от 1 до 10 лет;

Для лиц II и III групп инвалидности – от 1 до 14 лет.

Важно ! Определение нужного стажа зависит от возраста личности.

Размер пенсии по инвалидности зависит от величины возрастной пенсии. В настоящее время установлены следующие проценты:

лица с инвалидностью I группы получают 100% размера возрастной пенсии;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

Как оформить пенсию по инвалидности

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя. Документы можно отправить по почте (рекомендованным письмом) или же онлайн на сайте ПФУ.

Список документов, необходимых для оформления:

заявление ( по образцу );

документы о месте жительства (регистрации) лица;

документы о стаже, определенные Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней;

копия свидетельства о болезни или справка военно-врачебной комиссии;

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года;

справка о начисленных суммах денежного довольствия и уплаченных страховых взносах;

справка о регистрации места жительства;

документы, удостоверяющие особый статус;

документ уполномоченного органа России о том, что лицу не назначалась пенсия по месту регистрации на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, и личная декларация об отсутствии гражданства государства-оккупанта (касается граждан, зарегистрированных в Крыму или в Севастополе).

Важно ! Пенсия по инвалидности предоставляется на весь период установленной инвалидности. Лица с инвалидностью, достигшие пенсионного возраста, получают эту пенсию на постоянной основе. Для них повторное медицинское освидетельствование проводится только в случае подачи соответствующего заявления.