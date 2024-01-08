Як призначається пенсія по інвалідності
Розмір пенсії за інвалідністю визначається залежно від ступеня інвалідності, а саме від призначеної групи. Для отримання такої пенсії потрібно мати певний мінімальний трудовий стаж.
Читайте також Пенсія та зарплата в Україні з 1 січня зросли: Денис Шмигаль назвав нові суми
Необхідний трудовий стаж для отримання пенсії за інвалідністю, залежно від групи інвалідності:
- Для осіб I групи інвалідності потрібний стаж від 1 до 10 років;
- Для осіб II та III груп інвалідності – від 1 до 14 років.
Розмір пенсії за інвалідністю залежить від величини вікової пенсії. Наразі встановлені такі відсотки:
- особи з інвалідністю I групи отримують 100% від розміру вікової пенсії;
- II групи – 90%;
- III групи – 50%.
Як оформити пенсію по інвалідності
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника. Документи можна відправити поштою (рекомендованим листом) або ж онлайн на сайті ПФУ.
Список документів, необхідних для оформлення:
- заява (за зразком);
- документи про місце проживання (реєстрації) особи;
- документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній;
- копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії;
- паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
- довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;
- довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;
- довідка про реєстрацію місця проживання;
- документи, які засвідчують особливий статус;
- документ уповноваженого органу Росії про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (стосується громадян, зареєстрованих у Криму або в Севастополі).