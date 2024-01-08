Як призначається пенсія по інвалідності

Розмір пенсії за інвалідністю визначається залежно від ступеня інвалідності, а саме від призначеної групи. Для отримання такої пенсії потрібно мати певний мінімальний трудовий стаж.

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Необхідний трудовий стаж для отримання пенсії за інвалідністю, залежно від групи інвалідності:

Для осіб I групи інвалідності потрібний стаж від 1 до 10 років;

Для осіб II та III груп інвалідності – від 1 до 14 років.

Важливо! Визначення потрібного стажу залежить від віку особи.

Розмір пенсії за інвалідністю залежить від величини вікової пенсії. Наразі встановлені такі відсотки:

особи з інвалідністю I групи отримують 100% від розміру вікової пенсії;

II групи – 90%;

III групи – 50%.

Як оформити пенсію по інвалідності

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника. Документи можна відправити поштою (рекомендованим листом) або ж онлайн на сайті ПФУ.

Список документів, необхідних для оформлення:

заява (за зразком);

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній;

копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії;

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;

довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;

довідка про реєстрацію місця проживання;

документи, які засвідчують особливий статус;

документ уповноваженого органу Росії про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (стосується громадян, зареєстрованих у Криму або в Севастополі).

Важливо! Пенсія за інвалідністю надається на весь період встановленої інвалідності. Особи з інвалідністю, що досягли пенсійного віку, отримують цю пенсію на постійній основі. Для них повторний медичний огляд проводиться лише в разі подання відповідної заяви.