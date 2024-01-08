Як призначається пенсія по інвалідності

Розмір пенсії за інвалідністю визначається залежно від ступеня інвалідності, а саме від призначеної групи. Для отримання такої пенсії потрібно мати певний мінімальний трудовий стаж.

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Необхідний трудовий стаж для отримання пенсії за інвалідністю, залежно від групи інвалідності:

  • Для осіб I групи інвалідності потрібний стаж від 1 до 10 років;
  • Для осіб II та III груп інвалідності – від 1 до 14 років.

Розмір пенсії за інвалідністю залежить від величини вікової пенсії. Наразі встановлені такі відсотки:

  • особи з інвалідністю I групи отримують 100% від розміру вікової пенсії;
  • II групи – 90%;
  • III групи – 50%.

Як оформити пенсію по інвалідності

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника. Документи можна відправити поштою (рекомендованим листом) або ж онлайн на сайті ПФУ.

Список документів, необхідних для оформлення:

  • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
  • документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній;
  • копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії;
  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;
  • довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;
  • довідка про реєстрацію місця проживання;
  • документи, які засвідчують особливий статус;
  • документ уповноваженого органу Росії про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (стосується громадян, зареєстрованих у Криму або в Севастополі).