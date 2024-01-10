Чому не призначили пенсію

У ПФУ пояснили, чому деякі громадяни отримують відмову у призначенні пенсії, хоча мають всі підстави для цього, зокрема, достатній страховий стаж.

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Це розглянули на прикладі звернення одного з громадян:

Я працюю, досягнув 60-річного віку та звернувся за призначенням пенсії у грудні 2023 року. Отримав відмову. Не вистачило 2 місяці стажу. Фактично цей стаж у мене є, але до Фонду ще не надійшла звітність про сплату страхових внесків за IV квартал. Чи призначать мені пенсію на підставі моєї заяви, наданої у грудні 2023 року, коли така звітність надійде?,

— йдеться у зверненні.

Що робити в такому разі

Страховий стаж визначається на підставі інформації про нарахування страхових внесків, яку надають роботодавці у щоквартальних звітах. Згідно з правилами, стаж враховується за місяць, що передує місяцю подачі заяви на пенсію.

Важливо! Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж враховується по місяць, що передує місяцю подання особою заяви про призначення пенсії.

У випадку, коли дані про сплату страхових внесків за необхідний період надійдуть до Фонду протягом чотирьох місяців після звернення за пенсією, орган, який призначає пенсію, перегляне прийняте рішення.

Тобто, коли інформація про сплачені страхові внески надійде до Фонду і підтвердить необхідний страховий стаж, пенсію призначать на підставі поданої заяви.

Розмір пенсії зросте

З 1 січня 2024 року зросла мінімальна пенсія, адже зріс рівень прожиткового мінімуму. Відтак мінімальна пенсійна становить тепер не 2 093 гривень, а 2 361 гривні.

До речі! Максимальна пенсія теж виросте – до 23 610 гривень, адже ця сума дорівнює 10 прожитковим мінімумам. А середня пенсія становитиме до 6 тисяч гривень.

Крім того, у 2024 році відбудеться ще й індексація пенсій, як і торік: