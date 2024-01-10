Хто може отримати нове посвідчення
ПФУ може видати нове (відновлене) пенсійне посвідчення як у звичному форматі книжечки, так і в електронному варіанті.
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При цьому, електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення пенсійного посвідчення – має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.
Подати заяву на відновлення посвідчення можуть люди, у яких:
- посвідчення стало непридатним (згоріло, постраждало від води, було зіпсоване в інший спосіб);
- посвідчення було втрачено;
- призначено новий вид пенсії;
- змінилися обставини здійснення опіки та піклування.
Які документи потрібні для відновлення пенсійного посвідчення
Для заміни пенсійного посвідчення чи його відновлення необхідно підготувати:
- заяву;
- паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- для українців, які відмовилися від присвоєння ІПН, — копія сторінки в паспорті, на якій стоїть відмітка про відмову;
- фотографію;
- зразок підпису, необхідний для видачі електронного пенсійного посвідчення.