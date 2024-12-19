Майже на 5%: у найбільшого у світі виробника алмазів впало виробництво

Цього року скоротився видобуток російського виробника алмазів "Алроса". Скорочення відбулося на 4,6%.

Що відбулося з виробництвом алмазів у Росії

Виробництво склало 33 мільйони каратів, згідно із заявою уряду Якутії, розташованої на Далекому Сході Росії, пише 24 канал з посиланням Reuters.

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Агенція зазначає, що ця компанія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів за обсягом. Однак минулого місяця вона оголосила про плани призупинити частину виробництва у 2025 році.

Крім того, "Алроса" планує скоротити персонал через низькі світові ціни. Зокрема торік компанія вже скоротила виробництво на 2,8% до 34,6 мільйона каратів.

Для "Алроса" глобальна криза в алмазній індустрії ускладнюється забороною на продаж російських алмазів до країн G7 та ЄС,

– пише Reuters.

Проте, попри кризу, у 2025 році "Алроса" сплатить більше податків до регіонального бюджету. Про це повідомив регіональний уряд.

Зауважте! У заяві йдеться про те, що, попри триваючу кризу цін на світовому алмазному ринку та постійний санкційний тиск, фінансовий план компанії на 2025 рік передбачає збільшення відрахувань до бюджету республіки.