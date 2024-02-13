Рекорд видобутку газу: про що повідомив "Нафтогаз"

Попри складну ситуацію, "Нафтогаз" продовжує працювати над розвитком української газопромисловості. Йдеться і про відкриття нових свердловин.

Що розповіли у "Нафтогазі"

"Укргазвидобування" – підприємство, яке входить до структури "Нафтогаз". Цій структурі вдалося ввести в експлуатацію більше ніж 80 нових свердловин.

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Олексій Чернишов Голова правління групи "Нафтогаз" Тільки з початку 2024 року нам уже вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 000 кубометрів газу на добу.

Підприємству вдалося вийти на показники грудня 2018 року. Це рекорд за останні 5 років.

Станом на 8 лютого 2024 року, було видобуто 38,54 мільйона кубометрів газу. Такі показники стали можливі саме завдяки відкриттю нових свердловин, зокрема, високодебітних. Йдеться про місця, де видобуток перевищує 100 тисяч кубометрів газу на добу.

Що з видобутком газу в Україні

У "Нафтогазі" повідомили, що за 2023 рік Україна видобула понад 1 мільярд кубометрів газу. У квітні була запущена одна з найпотужніших свердловин. Її дебіт складає 580 тисяч кубометрів газу на добу.

При цьому, у річному вимірі об'єми видобутку також досягли рекордних масштабів. Таких потужностей не було з 2002 року.