Далеко не завжди вигідно: видобуток яких копалин принесе Україні найбільші прибутки
- Україна має великі поклади літію та уранової руди, які можуть принести значну вигоду.
- Потенційні прибутки залежать від можливостей розробки інфраструктури та міжнародної співпраці, зокрема у сфері атомної енергетики.
Україна багата на корисні копалини різного роду. Їх видобуток може принести значну вигоду країні.
Які копалини принесуть Україні найбільшу вигоду
У коментарі 24 Каналу експерт Борис Кушнірук вказав, що в Україні є вагомі поклади літію та уранової руди.
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Як каже Кушнірук, ці копалини прибуткові. Проте, відносно них є певні нюанси. Зокрема, зараз процес видобування уранової руди та її експорт здійснювати надзвичайно складно.
Зараз же є плани створення замкненого циклу виробництва за участі американської сторони. Відтак я не вважаю, що на сьогодні у нас є якісь проблеми щодо старту роботи по родовищах. Для цього просто потрібен час.
Своєю чергою, економіст Іван Ус у коментарі 24 Каналу вказує, що для України дуже цікавою є саме сировина для виробництва титану.
Чому? Традиційно в Житомирській області була сировина, яка перевозилася до Росії, де з неї робили титан. Після цього титан експортували до США, тому що його потребує авіабудівна галузь. Зараз Україна не постачає Росії цієї сировини, однак є велика потреба цього титану на ринку США.
Ус вказує, що важливими також є:
- Літій
Як каже Ус, це один з найбільш перспективних металів зараз. Річ у тім, що саме з нього виготовляють батареї та акумулятори для смартфонів.
Крім того, світ все частіше відмовляється від бензинових двигунів та переходить на електродвигуни, які розробляються з літію,
– каже економіст.
- Уран
Це важливий елемент для генерації атомної електроенергії. Ус зауважує, що тут основне питання полягає саме у можливості України добудувати свої атомні енергоблоки. Економіст вбачає у цій сфері значну вигоду для США. Адже американці таким чином можуть володіти частиною АЕС.
Ус також вказує на значні запаси газу та нафти. Йдеться, зокрема, про Юзівське родовище. Саме його у 2014 році намагалися захопити росіяни.
Якось про це вже забувають, але ще тоді була ідея (у 2014 році – 24 Канал), що газ із Юзівського родовища може, якщо повністю не замінити, то принаймні створити суттєву конкуренцію для "Газпрому". А ми ж розуміємо, що важливий вплив Росії на Європу – це газ,
– вказує Ус.
Зверніть увагу! Відповідно до інформації на сайті Кабміну, в угоді йдеться про 52 копалини.