Скільки "сплячих" дозволів на видобуток копалин накопичили в Україні

Для видобування корисних копалин в Україні, зокрема нафти й газу, потрібно отримати спецдозвіл. Деякі з виданих спецдозволів з часом визнають "сплячими".

Скільки нарахували "сплячих" дозволів

Нині близько 300 спецдозволів можна вважати сплячими, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Інформацію про дозволи збирає Державна служба геології та надр України.

Якщо говорити про всі-всі спецдозволи, за час з 1991 року видано 11 тис., десь приблизно 300-200 точно можна вважати "сплячими", і в основному це стосується нафти і газу,

– вважає виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

Глава НАДПУ нагадала, що у 2018-2019 роках було опубліковано інформацію про те, що 70 спецдозволів в нафтогазвидобутку, особливо компанії "Укргазвидобування", вважаються "сплячими", і відтоді нічого з цими спецдозволами не сталося.

У законодавстві термін "сплячий" спецдозвіл відсутній, але в одному із законів міститься норма, що спецдозвіл анульовується і випускається на електронний аукціон, якщо видобуток становить не більше як 1%.

Державна податкова служба України теж точно знає, хто видобуває, хто ні, тому що до 2023 року діяла норма: якщо протягом 180 днів ти не стаєш на облік в податкову, а ти вже отримав спецдозвіл на видобування, це означає, що ти стаєш "сплячим",

– зазначила експертка.

За її словами, зараз в Держгеонадра поставили 314 спецдозволів на перевірку, хоча НАДПУ та інші асоціації закликають перевіряти тих, хто насправді не видобуває, а не всіх підряд, враховуючи всі складнощі із веденням бізнесу під час війни. Це означає, що 29 спецдозволів з 314 геоконтроль Держгеонадр точно буде перевіряти, тому що вони знають, що це точно "сплячі".

Верховна Рада 4 червня 2025 року прийняла в цілому закон, де міститься визначення "сплячих" ліцензій: це ліцензії або спецдозволи, які не експлуатувалися в промислових цілях станом на дату набрання чинності угодами щодо фонду з США.

Родовища корисних копалин в Україні

Загалом в Україні В Україні нараховують 20 тисяч відкритих родовищ. Проте в Україні розробляють лише 3,5 тисячі родовищ.

Ба більше, цей процес почався ще за часів СРСР. Зі слів експерта, вони наразі в основному є приватними підприємствами, тоді як нові – не розвивають.

Галузь геологорозвідки й надрокористування складна. Мовляв, перед розробниками корисних копалин є багато викликів, які пов'язані з екологічними, соціальними аспектами, проєкти з облаштування родовищ тривалі та вимагають значних фінансових вкладень. Крім того, існує ще один ризик. Річ у тому, що не проєкти з видобування копалин є прибутковими.