Ринок у "передчутті" змін: що буде з депозитними ставками на наступному тижні

Банкір прогнозує, що з 17 по 23 липня може розпочатися тенденція до спаду відсотків за гривневими депозитами. Натомість ставки у доларах та євро поступово зростатимуть до 2% і вище.

Відсотки за гривневими депозитами падатимуть

На думку банкіра Дмитра Замотаєва, яку він висловив для 24 Каналу, відсотки за гривневими депозитами суттєво не зміняться. Максимальні ставки за вкладами з розміщенням 6 – 9 місяців, як і раніше, перебуватимуть на рівні до 21%, розмір середніх ставок, залежно від терміну депозитів складе від 12 – 13% (від 3 місяців) до 18% (6 – 12 місяців).

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Зауважу, що пік максимальних ставок вже пройдено. На фоні анонсованого зниження облікової ставки на 1 – 2 відсоткового показника ринок уже в "передчутті" поступових змін: так цілком можливо, що у найближчі 1,5 – 2 місяці ставки будуть поступово знижуватися (можемо припустити зменшення відсотків в середньому на 1 – 2 відсоткового показника).

За даними порталу "Мінфін", минулого тижня лише в одному комерційному банку ставки за депозитами зросли від 0,5 відсоткового показника (на 9 місяців) до 2 відсоткових показників (на 3 місяці). Натомість ще один банк знизив ставки за 6-місячними вкладами на 1,5 відсоткового показника.

Але варто зауважити, що попри зниження номінальної дохідності, фактичний прибуток з урахуванням інфляції залишиться без змін: залежно від терміну вкладу чистий прибуток гривневих депозитів складе від 3% до 6% річних (нагадаю, що це відповідає уточненому прогнозу НБУ за підсумками червня – у річному вимірі інфляція скоротиться до 12,8%),

– додав банкір.

Що буде з валютними депозитами

Щодо відсотків за валютними депозитами Дмитро Замотаєв висловив більш позитивні очікування. Протягом минулого тижня ставки за доларовими вкладами були збільшені відразу у 3 банках: від 0,75 відсоткового показника (терміном 6 – 9 місяців) до 2,4 відсоткового показника (терміном депозиту 1 рік).

Що стосується валютних депозитів, то в цьому сегменті спостерігається зворотна до гривневих вкладів тенденція. Наразі максимальні ставки за доларовими вкладами з розміщенням на 1 рік зафіксовані на рівні 2,75%, а вклади у євро сягнули позначки у 2%. Водночас середні ставки у доларах уже становлять 1,8 – 2%, а в євро – 1,5 – 1,8%,

– пояснив банкір.

Він вважає, що є достатньо підстав вважати, що тенденція поступового зростання відсотків за валютними вкладами триватиме і впродовж липня-серпня. Водночас за всіма ознаками максимальні ставки навряд чи перевищать 3% у доларах та 2,5% у євро. За розміром чистого прибутку, валютні депозити майже зрівняються з гривневими.