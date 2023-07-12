Курс долара у липні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів для 24 Каналу, що цього місяця курс долара буде стабільним внаслідок декількох чинників.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Не очікуємо зміну курсу оскільки поточний стан нашого ринку досить стабільний і НБУ повністю покриває усі необхідні дефіцити та інтервенції валюти на міжбанку. На готівковому ринку ситуація досить стабільна, ризики, які сформовані на ринку покриваються за рахунок широкого спреду.

Він наголосив, що спред між купівлею та продажем досить великий, що свідчить про певне занепокоєння на ринку.

Ми можемо побачити, що зараз курс продажу валюти знаходиться приблизно на рівні 37,4 гривні, а курс купівлі – 36,8 гривні. Тож 60 копійок, це досить широкий спред. Це свідчить, що покупці та продавці вбачають деякі ризики у майбутньому для ринку, тож бажають мати більший дохід з валютних операцій, аби передбачити можливі високі коливання,

– пояснив Шевчишин.

Також він додав, що до кінця серпня курс долара може почати коливатися в діапазоні 1 гривні. Усе залежатиме від наступних дій НБУ та таких чинників, як:

проблеми з зерновою угодою;

блокування портів;

проблеми з експортним притоком валюти.

Який курс долара 12 липня

Курс купівлі долара продовжує просідати в обмінниках, за останню добу він впав на 15 копійок, проте продаж зріс на 8 копійок. Натомість у банках долар теж впав на 5 копійок рівномірно.

У банках : купівля – 36,70 гривні, продаж – 37,35 гривні;

: купівля – 36,70 гривні, продаж – 37,35 гривні; В обмінниках: купівля – 36,76 гривні, продаж – 37,31 гривні;

купівля – 36,76 гривні, продаж – 37,31 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,15 гривні, продаж – 37,23 гривні.

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