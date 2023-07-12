Курс доллара в июле
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал для 24 Канала, что в текущем месяце курс доллара будет стабильным вследствие нескольких факторов.
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Не ожидаем изменения курса, поскольку текущее состояние нашего рынка достаточно стабильное и НБУ полностью покрывает все необходимые дефициты и интервенции валюты на межбанке. На наличном рынке ситуация достаточно стабильная, риски, сформированные на рынке, покрываются за счет широкого спреда.
Он подчеркнул, что спред между покупкой и продажей достаточно велик, что свидетельствует об определенной обеспокоенности на рынке.
Мы можем увидеть, что сейчас курс продажи валюты находится примерно на уровне 37,4 гривны, а курс покупки – 36,8 гривны. Так что 60 копеек, это достаточно широкий спред. Это свидетельствует о том, что покупатели и продавцы видят некоторые риски в будущем для рынка, поэтому желают иметь больший доход от валютных операций, чтобы предусмотреть возможные высокие колебания,
– объяснил Шевчишин.
Также он добавил, что до конца августа курс доллара может начать колебаться в диапазоне 1 гривны. Все будет зависеть от следующих действий НБУ и таких факторов, как:
- проблемы с зерновым соглашением;
- блокировка портов;
- проблемы с экспортным притоком валюты
Какой курс доллара 12 июля
Курс покупки доллара продолжает проседать в обменниках, за последние сутки он упал на 15 копеек, однако продажи выросли на 8 копеек. В банках доллар тоже упал на 5 копеек равномерно.
- В банках: покупка – 36,70 гривны, продажа – 37,35 гривны;
- В обменниках: покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,31 гривны;
- На черном рынке: покупка – 37,15 гривны, продажа – 37,23 гривны.