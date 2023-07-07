Что будет с курсом доллара в июле

В течение 10-16 июля курс доллара будет стабильным, без изменений, об этом 24 Канала рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Не ожидаем изменения курса, поскольку текущее состояние нашего рынка достаточно стабильное и НБУ полностью покрывает все необходимые дефициты и интервенции валюты на межбанке. На наличном рынке ситуация достаточно стабильная, риски, сформированные на рынке, покрываются за счет широкого спреда. Мы можем увидеть, что сейчас курс продажи валюты находится примерно на уровне 37,4 гривны, а курс покупки – 36,8 гривны. Так что 60 копеек, это достаточно широкий спрэд.

По его мнению, это свидетельствует о том, что покупатели и продавцы видят некоторые риски в будущем для рынка, поэтому желают иметь больший доход от валютных операций или предусмотреть возможные высокие колебания.

Есть ли вероятность серьезного колебания курса

24 Канал спросил у Шевчишина, возможно ли колебание курса доллара на 1 гривну в ближайшее время и он сообщил, что риски есть.

Скажем так, есть перспектива колебаний, но мы ее не ожидаем ближайшей недели. Эти колебания будут определены как раз проблемами с зерновым соглашением, блокировкой портов, проблемами с экспортным притоком валюты и именно это в будущем приведет к тому, что нужно будет пересматривать курс, поскольку ухудшится баланс. Я бы предполагал, что мы столкнемся с этой проблемой до конца лета, но главным фактором этого движения будут следующие действия НБУ,

– объяснил он.

Он добавил, что поскольку сейчас валютный рынок полностью мониторится регулятором, а основные обменные операции проходят через банковскую систему, а не через обменники. Первые изменения мы увидим именно в банковском секторе.

Я предполагаю, что расширение спреда текущее, это именно то, что будет предшествовать этому повышению курса, но банки и НБУ еще не готовы к этому, тем более, что у нас изменились правила игры на топливном рынке. Так что может что-то изменится в позитивную сторону и будут дополнительные бюджетные поступления,

– заметил аналитик.

Какой курс доллара 6 июля

В сутки курс доллара в обменниках несколько подешевел на 15 копеек именно за покупку. В то же время продажи подорожали на 5 копеек, а в целом на рынке все прошло без изменений.

В банках: покупка – 36,75 гривны, продажа – 37,40 гривны;

покупка – 36,75 гривны, продажа – 37,40 гривны; В обменниках: покупка – 36,67 гривны, продажа – 37,37 гривны;

покупка – 36,67 гривны, продажа – 37,37 гривны; На черном рынке: покупка – 37,13 гривны, продажа – 37,21 гривны.

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