Сколько будет стоить доллар на следующую неделю

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии 24 Каналу отметил, что в течение следующей недели на наличном валютном рынке не стоит ожидать каких-либо особых изменений.

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По словам собеседника для доллара характерно колебание курса ближе к 37 гривен за доллар с периодическим "нырянием" к официальному курсу, а евро наоборот будет колебаться выше отметки в 41 гривну.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время, коридор допустимых колебаний пока останется без изменений – это 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро. Остальные характеристики наличного рынка останутся более или менее устойчивыми.

Речь идет о разнице между курсом покупки и продажи не превысит 0,25 – 0,35 гривны. А также о ситуативных (ежедневных) колебаниях курса в зависимости от валюты будут в пределах 0,1 – 0,3 гривны.

Может ли измениться курс

Банкир добавляет, что после заявления НБУ о возможном снижении учетной ставки на 1 – 2 п.п. в июле или в сентябре вполне возможно, что со второй половины июля несколько изменится конъюнктура наличного рынка.

Границы допустимых колебаний доллара и евро "подвинутся" в сторону официального курса – до 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41 гривен за евро,

– отмечает он.

Таким образом, тенденция к постепенному сокращению разницы между розничным и официальным курсами будет продолжаться до минимума – 0,5 – 1%.

Обратите внимание! По словам Лесового, "дорожная карта" Нацбанка по постепенной либерализации валютного регулирования, что свидетельствует об уверенности регулятора в будущем не только крепкой гривны, но и экономики в целом.

Какие факторы влияют на наличный курс

В целом по-прежнему основными факторами, влияющими на формирование наличного курса валют, являются:

политика НБУ по популяризации гривны, как наиболее надежной валюты для сохранения состояния, а также действия регулятора по сохранению баланса между спросом и предложением,

своевременность и системность макрофинансовой помощи от стран-партнеров, позволяющая покрывать весомую часть расходов госбюджета,

экспортный потенциал и развитие экономики страны.

Важно! Пока точно неизвестно, как долго будет продолжаться блокирование украинских портов, но НБУ уже предупредил о возможном давлении этих обстоятельств на валютный рынок. В настоящее время никаких сообщений о продлении действия "зернового соглашения" нет, так что оно продлится до 18 июля.

За время "зернового соглашения" Украина экспортировала более 32 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса, что составляет более 50% всего экспорта страны. В частности, в январе – апреле 2023 года экспорт продуктов растительного происхождения составил 37,9% от общего объема всего экспорта, а экспорт жиров и масла животного или растительного происхождения – почти 15%.

В то же время вряд ли блокировка портов уже сейчас скажется на рынке валют, это скорее проекция на ближайший месяц – полтора. Да и идет работа по разработке альтернативных маршрутов экспорта агропродукции. А именно через Дунайский регион, через дополнительные переходы и "сухие порты" на границе с Польшей и Румынией,

– добавляет собеседник.

Таким образом, несмотря на все предосторожности, связанные с экспортом, а также "инсайты" по снижению учетной ставки, В течение 10 – 16 июля ситуация на наличном рынке будет стабильной и прогнозируемой, курсовые колебания будут в трендах последних 1,5 – 2 месяцев.