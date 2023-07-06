Курс валют в банках

По данным "Минфина", 6 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (-2 копейки против 5 июля), а продажа – 37,40 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41 гривну (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,67 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,37 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продажа – (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,12 гривны (-36 копеек), а продажа – 41,02 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны (без изменений), а продажа – 37,21 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают по 40,62 гривны (-8 копеек), а продают за 40,81 гривны (-4 копейки).

Каким будет доллар в начале июля

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе следует ожидать умеренной коррекции курса в сторону снижения стоимости доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Завершение периода выплат зарплат должно снизить спрос на валюту со стороны населения. Правда, усиление тревоги в обществе, скорее всего, будет сдерживать темпы этой коррекции и психологический уровень 37 гривен, приближение к которому я ожидала в первой половине июля, пока будет недостижимым.

Собеседница спрогнозировала, что в течение следующей недели курс доллара будет находиться в пределах диапазона. 36,8 – 37,4 гривны.

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