Что будет с курсом в июле

По словам Антона Куринного, главного дилера департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка, Нацбанк в июне продавал в среднем 400 – 450 миллионов долларов еженедельно. Таким образом, регулятор поддерживает курс и импортеров в военное время.

Читайте также В обменниках наблюдается спад цены: что происходит с долларом и евро

Относительно прогноза доллара в июле, эксперт добавляет, что наличный рынок в течение двух декад июня был довольно спокойным — в банках доллары продавали по 37,25 – 37,7 гривны. Следовательно, на июль прогнозы относительно курса и возможных колебаний довольно оптимистичны.

Интересно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину курс на межбанке зафиксировали на отметке 36,6 гривны за доллар. В то же время, вопрос о том, когда Нацбанк отпустит курс в свободное плавание, остается актуальным. Как отмечает Антон Куренный, в ближайшие 3 – 4 месяца НБУ не намерен менять официальный курс.

Изменения в июне

В июне Нацбанк начал внедрять новые валютные правила для бизнеса. Следовательно, резиденты-заемщики получили разрешение переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

обеспеченные гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставленные с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

Предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину. Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики.

– говорят эксперты НБУ.

По оценкам Национального банка, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток в результате возврата и обслуживания существующих займов.

Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась о том, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и с любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько щелчков.