Що буде з курсом у липні

За словами Антона Курінного, головного дилера департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку, Нацбанк у червні продавав в середньому 400 – 450 мільйонів доларів щотижня. Таким чином регулятор підтримує курс та імпортерів у воєнний час.

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Щодо прогнозу долара у липні, то експерт додає, що готівковий ринок протягом двох декад червня був доволі спокійним — у банках долари продавали по 37,25 – 37,7 гривні. Відтак на липень прогнози щодо курсу та можливих коливань доволі оптимістичні.

Цікаво, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні курс на міжбанку зафіксували на позначці 36,6 гривні за долар. Водночас питання про те, коли Нацбанк відпустить курс у вільне плавання, залишається актуальним. Як зазначає Антон Курінний, у найближчі 3 – 4 місяці НБУ не збирається змінювати офіційний курс.

Зміни у червні

У червні Нацбанк почав запроваджувати нові валютні правила для бізнесу. Відтак резиденти-позичальники отримали дозвіл переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки,

– кажуть експерти НБУ.

За оцінками Національного банку, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.

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