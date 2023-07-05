Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 5 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,77 гривні (+2 копійки проти 4 липня), а продаж – 37,40 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,10 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,36 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,28 гривні (-29 копійок), а продаж – 41 гривню (+6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,23 гривні (+7 копійок).
- Євро купують по 40,70 гривні (-10 копійок), а продають за 40,85 гривні (-11 копійок).
Що буде з курсом долара у липні
Як розповідає Олексій Кущ, економіст та фінансовий аналітик, курс буде залежатиме від динаміки міжнародної фінансової допомоги та ситуації на фронті.
Якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін. Тому курс буде коливатись біля позначки, яка є зараз,
– каже експерт.
Економіст додає, що після війни долар буде теж на пряму залежатиме від міжнародної підтримки та умов на яких війна закінчиться.