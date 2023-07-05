Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,77 гривні (+2 копійки проти 4 липня), а продаж – 37,40 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,10 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,36 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,28 гривні (-29 копійок), а продаж – 41 гривню (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,23 гривні (+7 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують по 40,70 гривні (-10 копійок), а продають за 40,85 гривні (-11 копійок).

Що буде з курсом долара у липні

Як розповідає Олексій Кущ, економіст та фінансовий аналітик, курс буде залежатиме від динаміки міжнародної фінансової допомоги та ситуації на фронті.

Якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін. Тому курс буде коливатись біля позначки, яка є зараз,

– каже експерт.

Економіст додає, що після війни долар буде теж на пряму залежатиме від міжнародної підтримки та умов на яких війна закінчиться.

Важливо! Якщо Україні будуть давати кошти лише на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, тоді гривня буде залишатись стабільною. Водночас чекати суттєво зміцнення гривні не варто.

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