Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 5 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,77 гривны (+2 копейки против 4 июля), а продажа – 37,40 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,10 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,36 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,28 гривны (-29 копеек), а продажа – 41 гривну (+6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,23 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают по 40,70 гривны (-10 копеек), а продают за 40,85 гривны (-11 копеек).
Что будет с курсом доллара в июле
Как рассказывает Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик, курс будет зависеть от динамики международной финансовой помощи и ситуации на фронте.
Если все будет в таком формате, как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас,
– говорит эксперт.
Экономист добавляет, что после войны доллар будет тоже напрямую зависеть от международной поддержки и условий на которых война закончится.