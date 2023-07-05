Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,77 гривны (+2 копейки против 4 июля), а продажа – 37,40 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,10 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,36 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-14 копеек), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,28 гривны (-29 копеек), а продажа – 41 гривну (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,23 гривны (+7 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают по 40,70 гривны (-10 копеек), а продают за 40,85 гривны (-11 копеек).

Что будет с курсом доллара в июле

Как рассказывает Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик, курс будет зависеть от динамики международной финансовой помощи и ситуации на фронте.

Если все будет в таком формате, как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас,

– говорит эксперт.

Экономист добавляет, что после войны доллар будет тоже напрямую зависеть от международной поддержки и условий на которых война закончится.

Важно! Если Украине будут давать деньги только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, тогда гривна будет оставаться стабильной. В то же время ожидать существенного укрепления гривни не стоит.

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