Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,92 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 19 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,57 гривны. То есть цена упала на 38 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 23 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,87 гривны,

евро – 43,51 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,10 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 42,25 гривны.

Какой курс официального доллара прогнозируют

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, официальный курс доллара вряд ли пересечет границу в 42 гривны в последнюю неделю года.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Скорее всего, диапазон официального курса застынет между 41,70 и 41,90 гривнами за доллар.

В то же время на наличном рынке валюта может пересечь границу в 42 гривны за доллар: