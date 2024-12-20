Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,92 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 19 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,57 гривні. Тобто ціна впала на 38 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 23 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,87 гривні,

євро – 43,51 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,20 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,10 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 42,25 гривні.

Який курс офіційного долара прогнозують

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, офіційний курс долара навряд чи перетне межу у 42 гривні в останній тиждень року.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Швидше за все, діапазон офіційного курсу застигне між 41,70 і 41,90 гривнями за долар.

Водночас на готівковому ринку валюта може перетнути межу у 42 гривні за долар: