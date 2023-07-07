Що буде з курсом долара у липні

Протягом 10 – 16 липня курс долара буде стабільним, без змін, про це 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Не очікуємо зміну курсу оскільки поточний стан нашого ринку досить стабільний і НБУ повністю покриває усі необхідні дефіцити та інтервенції валюти на міжбанку. На готівковому ринку ситуація досить стабільна, ризики, які сформовані на ринку покриваються за рахунок широкого спреду. Ми можемо побачити, що зараз курс продажу валюти знаходиться приблизно на рівні 37,4 гривні, а курс купівлі – 36,8 гривні. Тож 60 копійок, це досить широкий спред.

На його думку, це свідчить, що покупці та продавці вбачають деякі ризики у майбутньому для ринку, тож бажають мати більший дохід з валютних операцій або передбачити можливі високі коливання.

Чи є ймовірність серйозного коливання курсу

24 Канал запитав у Шевчишина, чи можливе коливання курсу долара на 1 гривню найближчим часом і він повідомив, що ризики є.

Скажемо так, є перспектива коливань, але ми її не очікуємо найближчий тиждень. Ці коливання будуть визначені якраз проблемами з зерновою угодою, блокуванням портів, проблемами з експортним притоком валюти й саме це в майбутньому призведе до того, що потрібно буде переглядати курс оскільки погіршиться баланс. Я б передбачав, що ми стикнемося з цією проблемою до кінця літа, але головний чинник цього руху будуть наступні дії НБУ,

– пояснив він.

Він додав, що оскільки зараз валютний ринок повністю моніториться регулятором, а основні обмінні операції проходять через банківську систему, а не через обмінники. Перші зміни ми побачимо саме в банківському секторі.

Я передбачаю, що оце розширення спреду поточне, це саме те, що буде передувати цьому підвищенню курсу, але банки й НБУ ще не готові до цього, тим паче, що у нас змінилися правила гри на паливному ринку. Тож може щось зміниться у позитивну сторону і будуть додаткові бюджетні надходження,

– зауважив аналітик.

Який курс долара 6 липня

За добу курс долара в обмінниках дещо здешевшав на 15 копійок саме за купівлю. Натомість продаж здорожчав на 5 копійок, а в цілому на ринку усе пройшло без змін.

У банках: купівля – 36,75 гривні, продаж – 37,40 гривні;

купівля – 36,75 гривні, продаж – 37,40 гривні; В обмінниках: купівля – 36,67 гривні, продаж – 37,37 гривні;

купівля – 36,67 гривні, продаж – 37,37 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,13 гривні, продаж – 37,21 гривні.

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