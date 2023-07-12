Курс валют в банках

По данным "Минфина", 12 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (-5 копеек против 11 июля), а продажа – 37,35 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,15 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,31 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,40 гривны (-26 копеек), а продажа – 41,31 гривны (+29 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,15 гривны (без изменений), а продажа – 37,23 гривны (+2 копейки).

(без изменений), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 40,80 гривны (+2 копейки), а продают за 41 гривну (+2 копейки).

Будет ли курс колебаться

Как рассказал для 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин в ближайшее время сильных колебаний курса доллара ждать не стоит. Впрочем, они возможны в пределах 1 гривны.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Скажем так, есть перспектива колебаний, но мы ее не ожидаем ближайшей недели. Эти колебания будут определены как раз проблемами с зерновым соглашением, блокировкой портов, проблемами с экспортным притоком валюты и именно это в будущем приведет к тому, что нужно будет пересматривать курс, поскольку ухудшится баланс. Я бы предполагал, что мы столкнемся с этой проблемой до конца лета, но главным фактором этого движения будут последующие действия НБУ

Собеседник добавляет, что с такой проблемой украинцы могут столкнуться до конца лета, но главным фактором этого движения будут последующие действия НБУ.



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