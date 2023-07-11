Когда ждать колебания курса

В ближайшее время сильных колебаний курса доллара ждать не стоит, но уже в конце следующего месяца валюта может начать "шататься" в диапазоне 1 гривны, рассказал для 24 Канала, финансовый аналитик Андрей Шевчишин

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Скажем так, есть перспектива колебаний, но мы ее не ожидаем ближайшей недели. Эти колебания будут определены как раз проблемами с зерновым соглашением, блокировкой портов, проблемами с экспортным притоком валюты и именно это в будущем приведет к тому, что нужно будет просматривать курс, поскольку ухудшится баланс. Я бы предполагал, что мы столкнемся с этой проблемой до конца лета, но главным фактором этого движения будут следующие действия НБУ

Он считает, что первые изменения мы увидим именно в банковском секторе. В настоящее время основные обменные операции проходят через банковскую систему, а не обменники, к тому же рынок контролируется регулятором.

Я предполагаю, что расширение спреда текущее, это именно то, что будет предшествовать этому повышению курса, но банки и НБУ еще не готовы к этому, тем более, что у нас изменились правила игры на топливном рынке. Так что может что-то изменится в положительную сторону и будут дополнительные бюджетные поступления,

– заметил аналитик.

Какой курс доллара 11 июля

Курс покупки доллара в обменниках просел на 11 копеек в течение суток. Зато продажи в банках и черном рынке выросли на 2 – 5 копеек. В целом ситуация по-прежнему остается стабильной.