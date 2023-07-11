Курс валют в банках

По данным "Минфина", 11 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (без изменений против 10 июля), а продажа – 37,40 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41 гривну (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,33 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,36 гривны (-21 копейка), а продажа – 41,30 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,15 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,21 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 40,78 гривны (+4 копейки), а продают за 40,98 гривны (+8 копеек).

Каким будет доллар в ближайшие дни

Банкирша Анна Золотько в комментарий 24 Каналу напомнила, что незначительные колебания курса в начале прошлой недели все же были. Впрочем, после довольно быстрой коррекции в первый день, в течение оставшейся недели курс продажи доллара находился в довольно узком коридоре. 37,13 – 37,20 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Средина месяца традиционно благоприятный период для гривны. Правда, учитывая тот факт, что разница между курсом МВРУ и наличным сократилась до менее 1%, без серьезных дисбалансов между спросом и предложением в пользу последних серьезных сдвигов курса в сторону укрепления гривни ожидать не стоит.

Анна Золотько отмечает, что в ближайшую неделю курс продажи наличных долларов будет колебаться в диапазоне 36,9 – 37,3 гривны за доллар.



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