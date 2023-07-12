Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 12 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (-5 копійок проти 11 липня), а продаж – 37,35 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-15 копійок), а продаж – 37,31 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,40 гривні (-26 копійок), а продаж – 41,31 гривні (+29 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,15 гривні (без змін), а продаж – 37,23 гривні (+2 копійки).

(без змін), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 40,80 гривні (+2 копійки), а продають за 41 гривню (+2 копійки).

Чи буде курс коливатися

Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин найближчим часом сильних коливань курсу долара чекати не варто. Втім вони можливі в межах 1 гривні.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Скажемо так, є перспектива коливань, але ми її не очікуємо найближчий тиждень. Ці коливання будуть визначені якраз проблемами з зерновою угодою, блокуванням портів, проблемами з експортним притоком валюти й саме це в майбутньому призведе до того, що потрібно буде переглядати курс оскільки погіршиться баланс. Я б передбачав, що ми стикнемося з цією проблемою до кінця літа, але головним чинником цього руху будуть наступні дії НБУ

Співрозмовник додає, що з такою проблемою українці можуть стикнутися до кінця літа, але головним чинником цього руху будуть наступні дії НБУ.

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