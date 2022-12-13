Вигідні депозити під час війни: де найвищі ставки та чи можна отримати доларову готівку

Після підняття облікової ставки до 25% влітку банки почали поступово підіймати ставки за депозитами, проте не так швидко, як хотілося б вкладникам. Наразі більшість банків суттєво підвищили ставки.

Найбільші депозитні ставки встановлюють великі комерційні банки. У більшості з них основне зростання по ставках відбулося ще влітку.

Цікаво Долар по 36,6 – реальний: як купити валюту за офіційним курсом

Найвигідніші умови пропонує Банк Кредит Дніпро, Агропросперіс Банк та Комінбанк – 19%, 17,75% та 18,75% відповідно для річного депозиту.



Топ-5 банків за розміром депозитних ставок / Minfin

Водночас найнижчі ставки пропонують державні банки. ПриватБанк та Ощадбанк збільшили відсотки за депозитами лише наприкінці листопада – до 14% та 11,75% відповідно.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Основна концентрація дешевих депозитів знаходиться у державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укргазбанку. Там ставка за депозитами не піднялася вище 14%. А в комерційних банках підняття ставки за депозитами підвищилися після підняття облікової ставки – там є і 17%, і 18% і 19% депозитних ставок.

Доларові депозити

Деякі банки дозволяють купувати валюту за курсом, близьким до офіційного, для подальшого розміщення їх на депозиті. Таку можливість надає, наприклад, ПриватБанк. По закінченню строку депозиту вкладник може замовити готівкову виплату.

Чи можуть бути проблеми з готівковими виплатами

Оскільки долар не є національною валютою та його потрібно завозити, війна створює певні ризики для звичайних банківських процесів.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Є комерційні банки, які мають відповідні можливості та ліцензування для завезення іноземної банкноти на територію України. Оскільки в країні триває війна, питання щодо можливості цього завезення існує. Адже готівку в інкасаторських машинах перевозять звичайні люди. Національний банк навіть втручався у процес, коли комерційні банки не могли забезпечити готівкову валюту.

Водночас за словами експерта, у разі виникнення проблем існує багато альтернативних шляхів для здійснення виплат, як-от розрахунок у гривні за актуальним курсом або безготівкові виплати.

Нагадаємо, усі українські банки розробили антикризові плани на випадок блекауту. Тож навіть у випадку довготривалих відключень світла вони продовжать працювати.