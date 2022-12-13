Самые большие депозитные ставки устанавливают крупные коммерческие банки. У большинства из них основной рост по ставкам произошел еще летом.

Интересно Доллар по 36,6 – реальный: как купить валюту по официальному курсу

Выгодные условия предлагает Банк Кредит Днепр, Агропросперис Банк и Коминбанк – 19%, 17,75% и 18,75% соответственно для годового депозита.



Топ-5 банков по размеру депозитных ставок / Minfin

В то же время, самые низкие ставки предлагают государственные банки. ПриватБанк и Сбербанк увеличили проценты по депозитам только в конце ноября – до 14% и 11,75% соответственно.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Основная концентрация дешевых депозитов находится в государственных ПриватБанке, Сбербанке и Укргазбанке. Там ставка по депозитам не поднялась выше 14%. А в коммерческих банках поднятие ставки по депозитам повысилось после поднятия учетной ставки – там есть и 17%, и 18% и 19% депозитных ставок.

Долларовые депозиты

Некоторые банки позволяют покупать валюту по курсу, близкому к официальному, для последующего размещения их на депозите. Такую возможность дает, например, ПриватБанк. По истечении срока депозита вкладчик может заказать наличную выплату.

Могут ли быть проблемы с наличными выплатами

Поскольку доллар не является национальной валютой, и его нужно завозить, война создает определенные риски для обычных банковских процессов.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Есть коммерческие банки, имеющие соответствующие возможности и лицензирование для ввоза иностранной банкноты на территорию Украины. Поскольку в стране идет война, вопрос о возможности этого завоза существует. Ведь наличные деньги в инкассаторских машинах перевозят обычные люди. Национальный банк даже вмешивался в процесс, когда коммерческие банки не могли обеспечить наличную валюту.

В то же время, по словам эксперта, в случае возникновения проблем существует много альтернативных путей для осуществления выплат, таких как расчет в гривне по актуальному курсу или безналичные выплаты.

Напомним, все украинские банки разработали антикризисные планы на случай блэкаута. Так что даже в случае длительных отключений света они продолжат работать.