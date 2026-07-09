На пенсію можна вийти раніше: хто має право отримувати виплати до 60 років

Пенсійний вік в Україні стартує з 60 років. Це мінімальний поріг, коли людина може вийти на відпочинок. Але винятки з цього правила все ж є.

Хто може вийти на пенсію до 60 років

Деякі особи можуть вийти на пенсію раніше, про що зазначили у Пенсійному фонді України.

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Мова йде про призначення пенсії за вислугу років. Вона встановлюється окремим категоріям українців, які зайняті на тих роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50 – 55 років чоловіками та від 45 – 50 жінками відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією чи посадою призначається за таких фахом:

диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом;

інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену;

працівникам, зайнятим на польових та геологорозвідувальних роботах;

механізаторам;

плавскладу морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Також є професії, коли подібна пенсія призначається незалежно від віку:

артистам – за наявності стажу від 20 до 35 років;

працівникам авіації та льотно-випробного складу – за наявності вислуги у чоловіків від 25 років на 1 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017, у жінок від 20 років на 1 квітня 2015 та до 21 року 6 місяців на 11 жовтня 2017;

працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності стажу роботи від 25 років на 1 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017;

спортсменам за наявності стажу не менше як 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Таким чином, вийти на пенсію до 60 років – можливо. Вона призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи або посади, яка дає право на призначення пенсійних виплат.

Що ще слід знати про пенсії

Є ще деякі українці, які можуть вийти на пенсію до 60 років. Наприклад, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Також отримувати пенсійні виплати до 60-річчя можуть багатодітні матері. Але за умови виконання певних умов, які визначені чинним законодавством.