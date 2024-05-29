Правила виходу на пенсію зміняться: хто ризикує залишитися без виплат

Нині середній пенсійний вік в Україні становить приблизно 54 роки. Проте впродовж наступних чотирьох років вимоги щодо виходу на пенсію будуть поступово посилюватися.

Як збільшуватиметься потрібний для пенсії стаж

Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає обов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачуються страхові внески не менше мінімального розміру.

Читайте також: Через це ваша пенсія менша: чому може враховуватись не весь стаж

Як стало відомо, щороку потрібний для пенсії стаж збільшуватиметься на 12 місяців. Відповідно, тим, хто досягне пенсійного віку 2028 року, для призначення пенсії буде потрібно аж 35 років страхового стажу.

Для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба буде досягти:

у 2024-му – від 31 року стажу;

у 2025-му – від 32 року стажу;

у 2026-му – від 33 року стажу;

у 2027-му – від 34 року стажу;

у 2028-му – від 35 року стажу.

Відповідно, щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно буде мати:

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 року стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 року стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 року стажу.

Який розмір пенсійних виплат в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року, середня пенсія в Україні становить 5743,27 гривні. Серед пенсіонерів, що працюють, цей показник сягнув 6094,28 гривні. Водночас найбільші виплати – понад 10 тисяч гривень – має 12,06% осіб.

Інші пенсіонери отримують такі пенсії: