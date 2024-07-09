Як вийти на пенсію тим у кого недостатньо стажу

Аби вийти на пенсію, пенсіонер має набути достатню кількість стажу. Для кожного віку цей мінімум різний.

Які умови для покупки стажу

Докуповувати стаж можуть українці старше 16 років, незалежно від місця проживання. За умови, що особа планує отримувати пенсію в Україні.

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Покупка стажу може бути цікавою для:

громадян, які не набули достатньої кількості стажу для виходу на пенсію;

людей, які мають низький рівень офіційного доходу і прагнуть зробити майбутню пенсію більшою.

Скільки коштує додатковий стаж

Аби вийти на пенсію у 60 років цьогоріч, особа має набути мінімум 31 рік стажу, у 63 роки – 21 рік стажу, у 65 років – 15 років стажу.

Повний місяць додаткового стажу зараховується, якщо особа сплачує суму, яка рівна щонайменше мінімальному страховому внеску. З 1 квітня це 1 760 гривень.

Як можна докупити стаж

Мінімальний страховий внесок розраховується як визначена в Україні мінімальна заробітна плата помножена на 22%.

Аби здійснити добровільний внесок, особа має звернутись у ПФУ. Розмір та частота платежу визначається пенсіонером самостійно.

Вказані внески здійснюються при умові укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з ПФУ.

Українці можуть здійснювати добровільні внески і на користь іншої особи.