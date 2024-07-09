Які умови для покупки стажу

Докуповувати стаж можуть українці старше 16 років, незалежно від місця проживання. За умови, що особа планує отримувати пенсію в Україні.

Читайте також Експорт електроенергії за кордон: декілька фактів чому Україна не продає світло

Покупка стажу може бути цікавою для:

громадян, які не набули достатньої кількості стажу для виходу на пенсію;

людей, які мають низький рівень офіційного доходу і прагнуть зробити майбутню пенсію більшою.

Нагадаємо! Аби вийти на пенсію у 60 років цьогоріч, особа має набути мінімум 31 рік стажу, у 63 роки – 21 рік стажу, у 65 років – 15 років стажу.

Скільки коштує додатковий стаж

Повний місяць додаткового стажу зараховується, якщо особа сплачує суму, яка рівна щонайменше мінімальному страховому внеску. З 1 квітня це 1 760 гривень.

Зверніть увагу! Мінімальний страховий внесок розраховується як визначена в Україні мінімальна заробітна плата помножена на 22%.

Як можна докупити стаж

Аби здійснити добровільний внесок, особа має звернутись у ПФУ. Розмір та частота платежу визначається пенсіонером самостійно.

Вказані внески здійснюються при умові укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з ПФУ.

Зауважте! Українці можуть здійснювати добровільні внески і на користь іншої особи.