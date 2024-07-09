Які умови для покупки стажу

Докуповувати стаж можуть українці старше 16 років, незалежно від місця проживання. За умови, що особа планує отримувати пенсію в Україні.

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Покупка стажу може бути цікавою для:

  • громадян, які не набули достатньої кількості стажу для виходу на пенсію;
  • людей, які мають низький рівень офіційного доходу і прагнуть зробити майбутню пенсію більшою.

Скільки коштує додатковий стаж

Повний місяць додаткового стажу зараховується, якщо особа сплачує суму, яка рівна щонайменше мінімальному страховому внеску. З 1 квітня це 1 760 гривень.

Як можна докупити стаж

Аби здійснити добровільний внесок, особа має звернутись у ПФУ. Розмір та частота платежу визначається пенсіонером самостійно.

Вказані внески здійснюються при умові укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з ПФУ.