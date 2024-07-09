Перетоки не дорівнюють експорту

Як пояснює 24 Каналу експерт із питань енергоефективності Святослав Павлюк, Україна приєднана до мережі ENTSO-E. А це означає, що між 5 сусідніми країнами у нас відбуваються перетоки електроенергії.

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Павлюк розповідає, що такі перетоки – це не імпорт чи експорт, а лише транзит через територію України.

Святослав Павлюк Експерт з питань енергоефективності Умовно кажучи, Словаччина продає Молдові або Румунії електроенергію, вона проходить через нашу територію, а тому може бути якийсь конкретний момент, коли з нашої території в Румунію "виходить" електроенергія.

Як розповів 24 Каналом енергетичний експерт Андрій Закревський, на сайті ENTSO-E можна перевірити куди направляється електроенергія та в якій кількості.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Для цього потрібно навпроти усіх країн, які ви побачите на сайті, поставити галочки. Якщо ви їх поставите, то побачите, що Україна вже останні два з половиною місяці глибоко дефіцитна країна.

Який насправді експорт світла

Експерт Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом, що експорт електроенергії з України на сьогодні дорівнює нулю.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Імпорт електричної енергії в Україну збільшується – за останні два місяці більш як удвічі. Водночас експорт з 12 травня взагалі нульовий.

Відтак у червні, за даними в Energy Map, Україна імпортувала понад 858 тисяч мегаватів електроенергії – це найбільший обсяг імпорту за останні 10 років.

Як перевірити скільки електроенергії перетікає в Україну та з неї Для цього потрібно зайти на Для цього потрібно зайти на сайт системи ENTSO-E та обрати вкладку Border-Country. У лівому кутку екрана потрібно обрати країну, дані щодо якої ви хочете перевірити. У нашому випадку обираємо Ukraine (UA). Після цього можна обрати напрямок експорту-імпорту електроенергії з-поміж 4 країн у групі – це Угорщина, Молдова, Польща, Румунія та Словаччина.

До прикладу! Станом на 3 липня, з Угорщини до України перетекло десь 636 мегаватів. З Молдови за аналогічний період – 145 мегаватів, а зі Словаччини – 713 мегаватів. Водночас з України відбувся транзит електроенергії серед інших країн лише до Румунії – всього 329 мегаватів.