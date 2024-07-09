Перетоки не равны экспорту

Как объясняет 24 Каналу эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк, Украина присоединена к сети ENTSO-E. А это означает, что между 5 соседними странами у нас происходят перетоки электроэнергии.

Читайте также Готовимся к длительным отключениям: эксперты спрогнозировали ситуацию на зиму

Павлюк рассказывает, что такие перетоки – это не импорт или экспорт, а только транзит через территорию Украины.

Святослав Павлюк Эксперт по вопросам энергоэффективности Условно говоря, Словакия продает Молдове или Румынии электроэнергию, она проходит через нашу территорию, а потому может быть какой-то конкретный момент, когда с нашей территории в Румынию "выходит" электроэнергия.

Как рассказал 24 Каналом энергетический эксперт Андрей Закревский, на сайте ENTSO-E можно проверить куда направляется электроэнергия и в каком количестве.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Для этого нужно напротив всех стран, которые вы увидите на сайте, поставить галочки. Если вы их поставите, то увидите, что Украина уже последние два с половиной месяца глубоко дефицитная страна.

Какой на самом деле экспорт света

Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом, что экспорт электроэнергии из Украины на сегодня равен нулю.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Импорт электрической энергии в Украину увеличивается – за последние два месяца более чем вдвое. В то же время экспорт с 12 мая вообще нулевой.

Поэтому в июне, по данным в Energy Map, Украина импортировала более 858 тысяч мегаватт электроэнергии – это самый большой объем импорта за последние 10 лет.

Как проверить сколько электроэнергии перетекает в Украину и из нее Для этого нужно зайти на Для этого нужно зайти на сайт системы ENTSO-E и выбрать вкладку Border-Country. В левом углу экрана нужно выбрать страну, данные по которой вы хотите проверить. В нашем случае выбираем Ukraine (UA). После этого можно выбрать направление экспорта-импорта электроэнергии среди 4 стран в группе – это Венгрия, Молдова, Польша, Румыния и Словакия.

К примеру! По состоянию на 3 июля, из Венгрии в Украину перетекло где-то 636 мегаватт. Из Молдовы за аналогичный период – 145 мегаватт, а из Словакии – 713 мегаватт. В то же время из Украины состоялся транзит электроэнергии среди других стран только в Румынию – всего 329 мегаватт.