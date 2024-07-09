Перетоки не равны экспорту
Как объясняет 24 Каналу эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк, Украина присоединена к сети ENTSO-E. А это означает, что между 5 соседними странами у нас происходят перетоки электроэнергии.
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Павлюк рассказывает, что такие перетоки – это не импорт или экспорт, а только транзит через территорию Украины.
Условно говоря, Словакия продает Молдове или Румынии электроэнергию, она проходит через нашу территорию, а потому может быть какой-то конкретный момент, когда с нашей территории в Румынию "выходит" электроэнергия.
Как рассказал 24 Каналом энергетический эксперт Андрей Закревский, на сайте ENTSO-E можно проверить куда направляется электроэнергия и в каком количестве.
Для этого нужно напротив всех стран, которые вы увидите на сайте, поставить галочки. Если вы их поставите, то увидите, что Украина уже последние два с половиной месяца глубоко дефицитная страна.
Какой на самом деле экспорт света
Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом, что экспорт электроэнергии из Украины на сегодня равен нулю.
Импорт электрической энергии в Украину увеличивается – за последние два месяца более чем вдвое. В то же время экспорт с 12 мая вообще нулевой.
Поэтому в июне, по данным в Energy Map, Украина импортировала более 858 тысяч мегаватт электроэнергии – это самый большой объем импорта за последние 10 лет.