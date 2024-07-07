Сколько света не будет зимой

В комментарии 24 Канала эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что этой зимой ситуация со светом может остаться без изменений, а отключения будут продолжаться в дальнейшем.

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Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии.

В то же время Владимир Омельченко во время разговора с 24 Каналом сообщил, что пока трудно прогнозировать грядущую зиму.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное.

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще где-то 4 часа отключений.

Какие есть сценарии по отключениям

Эксперт Юрий Корольчук напоминает, что в прошлом году света в отдельные дни могло не быть в среднем от 8 до 12 часов. Это касалось регионов, где было большое количество потребителей промышленности.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий В то же время на эту зиму есть несколько сценариев – это негативный, базовый стабильный и оптимистичный.

Корольчук приводит примеры по двум из них:

Базовый стабильный

По такому сценарию ожидается, что отстроят 3 000 мегаватт из 6 000 мегаватт, которые были повреждены. Будут работать стабильно где-то 8 – 9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов. Прогноз по отключениям – до 12 часов без электроэнергии в сутки.

Негативный сценарий

При таких условиях удастся отремонтировать где-то до 2 000 мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7 – 6. Зима будет холодной. Такой сценарий ведет к определенным кризисных ситуаций, а именно падение энергосистемы.