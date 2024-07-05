Когда по областям не будет ограничений
Как объясняют в Укрэнерго, дни без отключений введены для того, чтобы измерить фактическое потребление электроэнергии в каждой области. Это дает более четко прогнозировать режим работы энергосистемы.
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- 9 июля – Днепропетровская область,
- 10 июля – город Киев,
- 11 июля – Киевская и Хмельницкая области,
- 12 июля – Донецкая, Черниговская и Одесская области,
- 16 июля – Запорожская, Винницкая и Ровенская области,
- 18 июля: Волынская, Львовская и Черновицкая области,
- 19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская и Закарпатская области,
- 23 июля: Черкасская, Харьковская и Николаевская области,
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская и Кировоградская области,
- В то же время измерения не применяются для временно оккупированных территорий
Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены,
– отмечает оператор системы передачи.