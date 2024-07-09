Какие условия для покупки стажа

Докупать стаж могут украинцы старше 16 лет, независимо от места жительства. При условии, что лицо планирует получать пенсию в Украине.

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Покупка стажа может быть интересной для:

граждан, которые не приобрели достаточного количества стажа для выхода на пенсию;

людей, которые имеют низкий уровень официального дохода и стремятся сделать будущую пенсию больше.

Напомним! Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в этом году, лицо должно приобрести минимум 31 год стажа, в 63 года – 21 год стажа, в 65 лет – 15 лет стажа.

Сколько стоит дополнительный стаж

Полный месяц дополнительного стажа засчитывается, если лицо платит сумму, которая равна как минимум минимальному страховому взносу. С 1 апреля это 1 760 гривен.

Обратите внимание! Минимальный страховой взнос рассчитывается как определенная в Украине минимальная заработная плата умноженная на 22%.

Как можно докупить стаж

Чтобы осуществить добровольный взнос, лицо должно обратиться в ПФУ. Размер и частота платежа определяется пенсионером самостоятельно.

Указанные взносы осуществляются при условии заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с ПФУ.

Обратите внимание! Украинцы могут осуществлять добровольные взносы и в пользу другого лица.