Какие условия для покупки стажа

Докупать стаж могут украинцы старше 16 лет, независимо от места жительства. При условии, что лицо планирует получать пенсию в Украине.

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Покупка стажа может быть интересной для:

  • граждан, которые не приобрели достаточного количества стажа для выхода на пенсию;
  • людей, которые имеют низкий уровень официального дохода и стремятся сделать будущую пенсию больше.

Сколько стоит дополнительный стаж

Полный месяц дополнительного стажа засчитывается, если лицо платит сумму, которая равна как минимум минимальному страховому взносу. С 1 апреля это 1 760 гривен.

Как можно докупить стаж

Чтобы осуществить добровольный взнос, лицо должно обратиться в ПФУ. Размер и частота платежа определяется пенсионером самостоятельно.

Указанные взносы осуществляются при условии заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с ПФУ.