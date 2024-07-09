Какие условия для покупки стажа
Докупать стаж могут украинцы старше 16 лет, независимо от места жительства. При условии, что лицо планирует получать пенсию в Украине.
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Покупка стажа может быть интересной для:
- граждан, которые не приобрели достаточного количества стажа для выхода на пенсию;
- людей, которые имеют низкий уровень официального дохода и стремятся сделать будущую пенсию больше.
Сколько стоит дополнительный стаж
Полный месяц дополнительного стажа засчитывается, если лицо платит сумму, которая равна как минимум минимальному страховому взносу. С 1 апреля это 1 760 гривен.
Как можно докупить стаж
Чтобы осуществить добровольный взнос, лицо должно обратиться в ПФУ. Размер и частота платежа определяется пенсионером самостоятельно.
Указанные взносы осуществляются при условии заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с ПФУ.