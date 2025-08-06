Зараз українці можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Аби це зробити, потрібно набути достатньо стажу.

Чи вдасться вийти на пенсію у 60 при стажі 35 років?

У 2025 років, аби вийти на пенсію у 60 необхідно мати – 32 роки стажу, пише 24 Канал.

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Якщо особа почала працювати з 25 років, то її стаж 35 років. Відповідно, вона може цьогоріч піти на пенсію у 60 років.

Зверніть увагу! Якщо особа вчилась у вищому навчальному закладі на денній формі до 1 січня 2004 року, цей період зарахується їй як стаж. Так відбудеться у випадку наявності підтверджувальних документів. Дораховується до стажу і військова служба.

Прорахуємо ситуацію, коли особа набула "чисті" 35 років стажу і хоче піти на пенсію у 60 років. У визначені виплати такого громадянина, грає роль його дохід. Уявимо, що така особа мала зарплату 10 000 гривень.

За вказаних даних, якщо особа пішла на заслужений відпочинок на загальних умовах, пенсія складе орієнтовно – 3,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при 35 роках стажу і зарплат 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.