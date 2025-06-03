Понад 10 мільйонів розкрадених коштів: викрили організатора схеми розкрадань на трансформатах

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про мільйонні розкрадання коштів АТ "Харківобленерго". Це сталося під час закупівлі енергетичного обладнання.

Мільйонні розкрадання в АТ "Харківобленерго"

Підозру повідомили організатору схеми, пише 24 Канал з посиланням на НАБУ.

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Вказана особа ще у 2021 році взяла під особистий контроль закупівлі енергетичного обладнання в АТ "Харківобленерго". Ця людина поширювала свій вплив на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Керівник АТ "Харківобленерго", який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми. Він мав забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (мова про трансформатори, лічильники тощо) з підконтрольними йому компаніями за цінами, які вищі за ринкові у кілька разів.

Зауважте! У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 мільйонів гривень.

У САП уточнили, що організатору злочинної схеми повідомили про підозру:

із заволодіння понад 12,5 мільйона гривень;

замаху на заволодіння ще 120 мільйонів гривень коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

Зауважимо, що особу затримали детективи під час спроби залишити територію України

– йдеться у повідомленні.

У САП також розповіли, що впродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель послуг із постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 мільйона гривень вартістю.

Відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель,

– пишуть у САП.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021-2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 мільйона гривень.

Водночас наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів – 120 мільйонів гривень – були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.

Зверніть увагу! Наразі у цій справі повідомлено про підозру 8 особам.