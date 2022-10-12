Чи будуть у Києві вимикати світло щодня: у ДТЕК пояснили, чого чекати

У Києві та інших регіонах погодинно відключають електроенергію. Все через масову ракетну атаку росіян. Скільки днів триватимуть відключення у столиці – залежить від стану енергосистеми.

У ДТЕК Київські електромережі раніше оприлюднили графік відключень. Чи відключатимуть світло кожного дня, залежить від стану енергосистеми та дефіциту енергетичної інфраструктури.

До теми Де можна дізнатися, чи будуть відключати електроенергію на конкретній вулиці

Як тільки стан стабілізується – за розпорядженням державної енергокомпанії НЕК Укренерго, відключення по графіках припиниться,

– мовиться у повідомленні.

У Києві відключатимуть світло усім чергам

Через дефіцит потужності влада обмежує електропостачання усіх трьох черг. Також у Київській області обмежать електропостачання одразу двом чергам.

Напередодні, 11 жовтня, спочатку планували, що відключення стосуватиметься лише третьої черги, однак потім вимушено відключили світло для усіх. Також запевняли, що відключення триватиме не більше ніж 4 години.

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00



Як підготуватись до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу