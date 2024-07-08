На пенсію не вийдуть: які вимоги до стажу будуть у 2025 році

У 2025 році вимоги до стажу для українців суттєво зміняться. Тому дехто вже не зможе вийти на пенсію.

Страховий стаж у 2025 році

До 2028 року в Україні збільшуватимуться вимоги до страхового стажу рівно на рік щороку. Це стосується виходу на пенсію у 60 або 63-річному віці.

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Тож, щоб піти на пенсію у 2025 році у 60 років потрібно буде мінімум 32 роки стажу. Для виходу на законний відпочинок у 63 роки – 22 роки стажу.

Як мінятимуться вимоги до стажу для 60 років

у 2025 році – не менше 32 років;

у 2026 році – не менше 33 років;

у 2027 році – не менше 34 років;

з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Вимоги до стажу для 63 років

у 2025 році – від 22 до 32 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

Вимоги для виходу на пенсію у 65 років залишаються незмінними – 15 років стажу.